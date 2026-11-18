Цена на золото опустилась ниже $3,8 тыс. впервые с сентября 2025 года
Финансы
- 18 ноября, 2026
- 07:50
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Стоимость фьючерса на золото с поставкой в декабре 2026 года на бирже Comex опускалась ниже $3 800 за тройскую унцию впервые с 29 сентября 2025 года.
Как передает Report, это следует из данных торговой площадки.
По данным на 06:06 по бакинскому времени, стоимость золота снижалась на 1,44%, до $3 841,5 за тройскую унцию.
К 06:36 золото замедлило снижение до $3 803 за тройскую унцию (-1,3%).
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