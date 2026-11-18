Стоимость фьючерса на золото с поставкой в декабре 2026 года на бирже Comex опускалась ниже $3 800 за тройскую унцию впервые с 29 сентября 2025 года.

Как передает Report, это следует из данных торговой площадки.

По данным на 06:06 по бакинскому времени, стоимость золота снижалась на 1,44%, до $3 841,5 за тройскую унцию.

К 06:36 золото замедлило снижение до $3 803 за тройскую унцию (-1,3%).