Qızılın qiyməti 3 800 dollardan aşağı düşüb
Maliyyə
- 18 noyabr, 2026
- 07:48
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Comex birjasında 2026-cı ilin dekabrında çatdırılma müddəti ilə qızıl fyuçerslərinin qiyməti 2025-ci il sentyabrın 29-dan bəri ilk dəfə bir troya unsiyası üçün 3 800 dollardan aşağı düşüb.
"Report" xəbər verir ki, Bakı vaxtı ilə saat 06:06-ya olan məlumata əsasən, qızılın qiyməti 1,44 faiz ucuzlaşaraq bir troya unsiyası üçün 3 841,5 dollar təşkil edib.
Saat 06:36-da isə ucuzlaşma tempi zəifləyib və qiymət 1,3 faiz geriləmə ilə 3 803 dollara çatıb.
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