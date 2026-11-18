Технические сбои, с которыми в последнее время сталкиваются США, не связаны между собой и не являются следствием действий противников Вашингтона.

Как передает Report, об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио во время общения с журналистами в Маниле.

"Мы не стали жертвой системной атаки. Эти события не имеют ничего общего, они не связаны между собой", - заявил американский госсекретарь, отвечая на просьбу прокомментировать технические сбои на территории страны.

По его словам, это не означает, что в других странах нет злоумышленников или преступников, стремящихся навредить США.

"Вся имеющаяся у нас информация указывает на то, что у каждого из этих событий есть объяснение или причина, которая не имеет никакого отношения к киберпреступникам, злоумышленникам или к другим странам, американцы могут в этом не сомневаться", - подчеркнул Рубио.

В США в последнее время регулярно происходят сбои в системах правительственных органов и крупных компаний. На прошлой неделе из-за технических неполадок Федеральное управление гражданской авиации США более чем на четыре часа запретило все вылеты по стране из-за сбоя связи в центрах управления воздушным движением. Помимо этого, масштабные сбои были зафиксированы у технологического гиганта Microsoft, одного из крупнейших авиаперевозчиков United Airlines, в банке JPMorgan Chase и сервисах корпорации Apple.

Ранее о сбоях во внутренней компьютерной сети также сообщило Агентство национальной безопасности (АНБ) США.