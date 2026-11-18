Пилотов польских истребителей F-35 планируют обучить применению американских ядерных бомб в рамках программы Nuclear Sharing ("Совместные ядерные миссии").

Как передает Report, об этом сообщает WP Wiadomosci со ссылкой на источники в НАТО.

По их данным, Варшава подала заявку на участие в программе DCA (Dual Capable Aircraft - "Самолеты двойного назначения"), которая открывает путь к присоединению к механизму Nuclear Sharing - он позволяет союзникам НАТО использовать американское тактическое ядерное оружие в случае войны.

США пока рассматривают заявку Польши. В случае ее одобрения польские пилоты и технический персонал пройдут специальную подготовку в Соединенных Штатах, а истребители F-35 будут дополнительно оборудованы для выполнения ядерных миссий. Подготовка может занять около двух лет.

При этом ранее замминистра обороны страны Павел Залевский сообщил, что американские ядерные боеприпасы не планируют размещать на территории Польши.