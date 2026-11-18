Полицейским по всей Великобритании будет запрещено уходить в отпуск летом 2028 года в связи с одновременным проведением в стране саммита Группы семи (G7) и чемпионата Европы по футболу.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Daily Telegraph.

Евро-2028 пройдет в Великобритании и Ирландии с 9 июня по 9 июля. В первой половине лета также ожидается проведение саммита G7. Соединенное Королевство будет председательствовать в "семерке" в 2028 году.

Для обеспечения порядка власти хотят задействовать все имеющиеся полицейские ресурсы.

Уйти в отпуск, отмечает издание, смогут только те сотрудники правопорядка, у которых будет запланирована свадьба или которые ожидают пополнения в семье в указанные даты. Газета указала, что ранее британская полиция никогда не вводила общенациональный запрет на отпуска.