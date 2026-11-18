Американская технологическая компания Nvidia больше не поставляет в КНР микросхемы для систем искусственного интеллекта (ИИ) H200.

Как передает Report, об этом в интервью телеканалу CNBC заявила временно исполняющая обязанности генерального директора Nvidia Колетт Кресс.

"Наши поставки в Китай составляют примерно 10% [от общего объема], но они приходятся на игровой бизнес, на автомобильный бизнес, на рабочие станции. Мы уже заявляли, что речь идет только о разрешенных к экспорту по лицензии [чипах] H200, и они поставлялись в Китай в прошлом квартале. Мы больше вообще не поставляем H200 никуда, в том числе в Китай", - сказала она.

Министр финансов США Скотт Бессент на прошлой неделе фактически обвинил главу американского Минторга Говарда Латника в том, что он недостаточно жестко применяет меры экспортного контроля в отношении поставок высокотехнологической продукции в Китай.

Президент США Дональд Трамп позднее отверг выводы о том, что национальная безопасность могла пострадать из-за якобы недостаточно жестких мер экспортного контроля в отношении Китая со стороны ведомства Латника. Трамп также напомнил, что Nvidia не поставляет в КНР самые современные микросхемы.