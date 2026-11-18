ВМС США использовали в ходе войны с Ираном просроченные ракеты, предварительно изменив их коды состояния.

Как передает Report со ссылкой на WSJ, об этом на слушаниях в Сенате заявил исполняющий обязанности министра ВМС США Хунг Као.

Он сравнил эту практику с восстановлением черствого хлеба с помощью воды и микроволновой печи.

По словам Као, часть боеприпасов, примененных в ходе операции "Эпическая ярость", имела коды Echo и Foxtrot, которые указывают на то, что материалы непригодны для использования без дополнительного восстановления или ремонта. При этом ВМС удалось изменить их статус и использовать оружие.

"Я вырос в бедной семье. Такие вещи, как хлеб, не портятся. Достаточно просто смазать его водой и разогреть в микроволновке 15 секунд, и он готов к употреблению", - сказал Као.