Американская технологическая компания Nvidia не намерена возвращать Дженсена Хуанга на пост гендиректора.

Как передает Report, об этом сообщил председатель совета директоров Nvidia Харви Джонс.

"Совет директоров Nvidia единогласно принял его отставку и не собирается восстанавливать Дженсена в должности гендиректора", - сказал он во время онлайн-конференции по итогам публикации отчетности компании за третий квартал 2027 года.

Ранее Хуанг заявил о готовности вернуться на пост гендиректора американской корпорации, если совет директоров обратится к нему с такой просьбой.

Дженсен Хуанг 12 ноября покинул посты генерального директора и президента Nvidia, а также вышел из совета директоров компании на фоне скандала, связанного с его отношениями с женщиной, которую подозревают в шпионаже в пользу Китая. МИД КНР назвал клеветой утверждения о работе этой женщины на китайскую разведку.