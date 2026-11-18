В Румынии произошло сильное землетрясение
Другие страны
- 18 ноября, 2026
- 05:37
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Землетрясение магнитудой 5,3 произошло недалеко от города Бузэу на юго-востоке Румынии.
Об этом Report сообщает со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Согласно информации, подземные толчки были зафиксированы в 04:48 по бакинскому времени в 65 км к северо-западу от города Бузэу с населением около 130 тыс. человек.
Очаг залегал на глубине 140 км.
В службу 112 Департамента по чрезвычайным ситуациям, отмечает местное издание Digi24, на момент выпуска материала не поступало обращений о пострадавших или возможном ущербе.
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