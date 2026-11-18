Землетрясение магнитудой 5,3 произошло недалеко от города Бузэу на юго-востоке Румынии.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Согласно информации, подземные толчки были зафиксированы в 04:48 по бакинскому времени в 65 км к северо-западу от города Бузэу с населением около 130 тыс. человек.

Очаг залегал на глубине 140 км.

В службу 112 Департамента по чрезвычайным ситуациям, отмечает местное издание Digi24, на момент выпуска материала не поступало обращений о пострадавших или возможном ущербе.