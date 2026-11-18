Пользователи в США сообщают о сбоях в работе почтовых сервисов Gmail и Outlook.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, отслеживающего неполадки в работе популярных интернет-ресурсов.

Первые жалобы на работу Outlook появились около 17:58 по бакинскому времени, пик пришелся на 22:51.

Неполадки в Gmail начали фиксировать примерно в 19:36 по Баку, максимальное число жалоб поступило в 21:21.

В США в последнее время регулярно происходят сбои в системах правительственных органов и крупных компаний. На прошлой неделе из-за технических неполадок Федеральное управление гражданской авиации США более чем на четыре часа запретило все вылеты по стране из-за сбоя связи в центрах управления воздушным движением. Помимо этого, масштабные сбои были зафиксированы у технологического гиганта Microsoft, одного из крупнейших авиаперевозчиков United Airlines, в банке JPMorgan Chase и сервисах корпорации Apple.

Ранее о сбоях во внутренней компьютерной сети также сообщило Агентство национальной безопасности (АНБ) США.