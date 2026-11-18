Чехия и США согласовали окончательный вариант соглашения о поставках американского газа в республику.

Как передает Report, об этом сообщило агентство ČTK со ссылкой на пресс-секретаря чешского министерства промышленности и торговли Тадеуша Провазника.

По информации агентства, соглашение должно быть подписано в первом квартале 2027 года. Предполагается, что поставки из США покроют более 20% ежегодного потребления газа в Чехии.

О других подробностях сделки не сообщается.