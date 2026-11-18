Чехия и США договорились о поставках газа в республику
Энергетика
- 18 ноября, 2026
- 04:16
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Чехия и США согласовали окончательный вариант соглашения о поставках американского газа в республику.
Как передает Report, об этом сообщило агентство ČTK со ссылкой на пресс-секретаря чешского министерства промышленности и торговли Тадеуша Провазника.
По информации агентства, соглашение должно быть подписано в первом квартале 2027 года. Предполагается, что поставки из США покроют более 20% ежегодного потребления газа в Чехии.
О других подробностях сделки не сообщается.
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