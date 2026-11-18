Китай выступает за реформирование Всемирной торговой организации (ВТО).

Как передает Report, об этом на Деловом саммите форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Шэньчжэне заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

"Китай выступил против односторонних действий и протекционизма и по-прежнему привержен принципам подлинного многостороннего сотрудничества, направленным на поддержание многосторонней торговой системы и соблюдение правил ВТО, а также на продвижение реформы этой организации", - сказал он.

По словам китайского лидера, мировая экономика столкнулась с нехваткой импульсов для роста.

"Мировой экономике не хватает импульсов для роста. Односторонние подходы и протекционизм получили широкое распространение", - подчеркнул Си Цзиньпин.