Си Цзиньпин: Китай выступает за реформирование ВТО
- 18 ноября, 2026
- 07:36
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Китай выступает за реформирование Всемирной торговой организации (ВТО).
Как передает Report, об этом на Деловом саммите форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Шэньчжэне заявил председатель КНР Си Цзиньпин.
"Китай выступил против односторонних действий и протекционизма и по-прежнему привержен принципам подлинного многостороннего сотрудничества, направленным на поддержание многосторонней торговой системы и соблюдение правил ВТО, а также на продвижение реформы этой организации", - сказал он.
По словам китайского лидера, мировая экономика столкнулась с нехваткой импульсов для роста.
"Мировой экономике не хватает импульсов для роста. Односторонние подходы и протекционизм получили широкое распространение", - подчеркнул Си Цзиньпин.