Военнослужащие подразделения специального назначения Военно-морских сил Италии (Comsubin) в течение нескольких недель проводят закрытую подготовку украинских боевых пловцов на базе Вариньяно в районе города Специя.

Как передает Report, об этом сообщил французский портал Intelligence Online со ссылкой на источники.

Издание отмечает, что обучение проходят бойцы отряда специального назначения "Омега" Национальной гвардии Украины и 73-го морского центра специальных операций Сил специальных операций ВСУ. Власти обеих стран официально не объявляли об этой программе, которая стала первой инициативой по подготовке украинских подводных диверсантов непосредственно на итальянской территории.

Курс включает освоение дыхательных аппаратов замкнутого цикла и глубоководных погружений, необходимых для скрытного проникновения на территорию противника. Отдельный учебный модуль посвящен проведению диверсионных операций в портовых акваториях.

В феврале 2024 года Рим и Киев подписали двустороннее соглашение в сфере безопасности, которое предусматривает специализированное обучение украинских военных, включая бойцов Нацгвардии.