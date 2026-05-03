Япония объявила о готовности финансирования производства критически важного минерального сырья в странах-членах АБР

Япония решительно поддерживает механизм партнерского финансирования производства критически важного минерального сырья (CMMFF) и внесет вклад в размере 20 млн долларов США.

Как сообщает корреспондент Report из Самарканда, об этом заявила представитель Японии в АБР, министр финансов, государственный министр по финансовым услугам, министр, курирующий пересмотр специальных мер в области налогообложения и субсидий Японии Сацуки Катаяма (Satsuki Katayama) на семинаре, посвященном запуску CMMFF в рамках 59-го ежегодного заседания Совета управляющих АБР.

По ее словам, на фоне растущей глобальной неопределенности укрепление устойчивости стало насущной задачей для Азиатско-Тихоокеанского региона.

"В этом контексте диверсификация цепочек поставок критически важного минерального сырья имеет первостепенное значение. Она способствует созданию качественных рабочих мест, развитию отраслей с высокой добавленной стоимостью и устойчивому росту в странах-производителях, обеспечивая при этом стабильность поставок для ключевых стран, включая Японию. В продвижении этих усилий жизненно важную роль играют многосторонние банки развития (МБР)", - подчеркнула министр.

Она отметила, что для развивающихся стран-членов важно раскрыть этот потенциал роста при поддержке АБР.

"В связи с этим я приветствую запуск АБР CMMFF. Япония решительно поддерживает эту инициативу и внесет вклад в размере 20 млн долларов США. Япония надеется, что другие партнеры-единомышленники присоединятся к нам в этом важном начинании. В заключение я искренне надеюсь, что это мероприятие поможет превратить международное сотрудничество в области критически важного сырья в ощутимые и долгосрочные результаты", - добавила С. Катаяма.