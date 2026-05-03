ВБ: Средний коридор будет иметь критическое значение для связи восточных и западных рынков

Средний коридор будет иметь критическое значение для связи восточных и западных рынков.

Как сообщает корреспондент Report из Самарканда, об этом сказала вице-президент по инфраструктуре Группы Всемирного банка Валери Левков (Valérie Levkov) на семинаре, посвященном запуску CMMFF в рамках 59-го ежегодного заседания Совета управляющих АБР.

По ее словам, их стратегия базируется на трех столпах - политика и регулирование, базовая инфраструктура, механизмы масштабного привлечения частных инвестиций.

"Если вы хотите привлечь частный сектор, вам нужны стабильность, предсказуемость и четкие стандарты. Мы понимаем: чтобы разблокировать потенциал базовой инфраструктуры необходимы масштабные вложения в энергетику, транспорт и водоснабжение. Например, в этом регионе дефицит воды порождает множество вопросов, которые нам предстоит решать сообща. Касаясь третьего столпа - механизма масштабного привлечения частных инвестиций, стоит отметить, что мы не решим эти задачи только за счет госбюджетов или средств Всемирного банка и АБР", - заявила В. Левков.

Вице-президент банка подчеркнула, что регион Центральной Азии - идеальная площадка для их стратегии, так как здесь сосредоточены огромные ресурсы, и речь не только о полезных ископаемых.

"В Узбекистане, есть медь, уран и редкоземельные металлы. Но нам необходимо реализовать региональный подход. Транспортные коридоры, например, Средний коридор, будут иметь критическое значение для связи восточных и западных рынков. Также важны перерабатывающие и производственные мощности. У стран Азии есть база для развития среднего и последующих этапов производства (midstream и downstream). Но для этого нужны механизмы рыночной поддержки, торговый потенциал и согласованность действий", - добавила В. Левков.