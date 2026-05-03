Сегодня более 29 тыс. человек сдали экзамен по азербайджанскому языку - ОБНОВЛЕНО

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) сегодня провел в Баку и регионах выпускной экзамен по азербайджанскому языку для учащихся 9-х и 11-х классов общеобразовательных учреждений, в которых обучение ведется на языках, отличных от азербайджанского.

Как сообщили Report сообщили в ГЭЦ, экзамен был организован в общей сложности в 129 зданиях в 21 городе и районе.

В экзамене также приняли участие 55 учащихся с ограниченными возможностями здоровья (проблемами со зрением, с церебральным параличом, с нарушениями слуха и другие). Для них в экзаменационных зданиях были выделены специальные залы, а для лиц с установленной инвалидностью по зрению на 81-100% были назначены индивидуальные наблюдатели. Для учащихся с ограниченной подвижностью также были созданы необходимые условия для передвижения.

Для управления экзаменом были привлечены 129 главных руководителей, 339 руководителей, 2 709 наблюдателей, 399 сотрудников пропускного режима (охрана), 129 представителей зданий.

Согласно предварительным данным, при проверке на входе в здание у одного человека был обнаружен мобильный телефон, спрятанный под подошвой обуви.

Максимальный проходной уровень составляет 100 баллов. Результат этого экзамена будет внесен в итоговый аттестационный документ учащегося.

Для поступления в высшие или средние специальные учебные заведения абитуриенты должны набрать как минимум 50 баллов.

Выпускники прошлых лет, сдающие вступительный экзамен в высшие и средние специальные учебные заведения на языке, отличном от азербайджанского, могут набрать на экзамене 30 баллов. Для получения зачета абитуриенту необходимо набрать не менее 15 баллов.

С завтрашнего дня в ГЭЦ будет проводиться обработка экзаменационных материалов. Поскольку проверка заданий, требующих письменного ответа, занимает время, объявление результатов планируется в течение 2 недель.

Отметим, что после завершения экзамена участникам было разрешено забрать с собой буклеты с вопросами.

Правильные ответы на тестовые задания (закрытого типа), использованные на экзамене, будут размещены на сайте ГЭЦ завтра в течение дня.

Напомним, что экзамен по азербайджанскому языку проводится два раза. Информация о дате следующего экзамена и днях регистрации будет предоставлена позднее.

07:53

В целом в экзаменах ожидается участие 29 182 человек.

Экзамен будет организован в общей сложности в 129 зданиях в 21 городе и районе. Экзамен во всех зданиях начнется в 10:00. За 15 минут до начала экзамена, в 09:45, режим пропуска будет завершен. Прибывшие после этого участники в экзаменационное здание не допускаются.

Учащиеся 9-х и 11-х классов текущего года могут распечатать "Пропуск на экзамен" по этой ссылке, а выпускники прошлых лет - по этой.

Участники должны иметь при себе следующие документы:

- "Пропуск на экзамен";

- оригинал документа, удостоверяющего личность.

a) граждане Азербайджана (включая учащихся, не достигших 16 лет) - удостоверение личности;

b) иностранцы и лица без гражданства - разрешения, выданные Государственной миграционной службой, а иностранные граждане, получившие статус беженца, и члены их семей - удостоверения беженца;

Лица, в удостоверении личности которых отсутствует фотография, помимо других документов должны представить справку, выданную учебным заведением с вклеенной фотографией (фото 3x4 см заверяется печатью).