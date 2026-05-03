Азиатский банк развития (АБР) осуществил первый выпуск облигаций на случай стихийных бедствий (Disaster Resilience Bonds, DRB), также известных как катастрофные облигации, в рамках своей региональной Программы многоуровневого финансирования реагирования на бедствия.

Как сообщает корреспондент Report из Самарканда, об этом было объявлено на семинаре по вопросам стихийных бедствий в рамках 59-го ежегодного заседания Совета управляющих АБР.

Цель инициативы - снизить финансовые последствия природных катаклизмов и климатических шоков.

Отмечается, что облигации предназначены для защиты от масштабных природных катастроф и обеспечения быстрой ликвидности Кыргызстану и Таджикистану при наступлении страхового события.

"Сильные землетрясения или наводнения могут отбросить развитие страны на годы назад. Благодаря этим дебютным суверенным катастрофным облигациям наши развивающиеся страны-члены в Центральной Азии получают доступ к оперативному и гарантированному финансированию в момент удара стихии, что позволит им быстрее восстанавливаться. Этот выпуск открывает путь для будущих размещений и со временем углубит взаимодействие инвесторов с динамично развивающимся регионом", - подчеркнула вице-президент АБР по вопросам финансов и управления рисками Роберта Казали.

Облигации DRB предусматривают оперативную и целевую финансовую поддержку после сильных землетрясений или наводнений на основе заранее определенных и независимо верифицируемых параметрических триггеров. После наступления страхового случая средства будут направляться через национальные системы социальной защиты для поддержки пострадавшего населения, прежде всего наиболее уязвимых групп.

Трехлетний выпуск для Кыргызстана объемом 80 млн долларов предусматривает годовой купон, включающий ставку SOFR, маржу финансирования в размере 4 базисных пунктов и риск-премию в 600 базисных пунктов. Облигации размещены по номиналу с датой погашения 30 мая 2029 года. Аналогичный выпуск на 80 млн долларов с теми же параметрами и сроком погашения был осуществлен для Таджикистана.

В качестве дилера, первоначального покупателя и единственного букраннера выступила компания Aon Securities LLC, а Munich Re - единственным агентом по структурированию сделки. Оба транша получили широкое распределение на первичном рынке.

По выпуску для Кыргызстана 64% облигаций размещены в Европе и 36% - в Америке. В структуре инвесторов 37% составили специализированные фонды страховых ценных бумаг (ILS), 32% -страховые и перестраховочные компании, 31% - управляющие активами. По выпуску для Таджикистана 60% бумаг размещены в Европе и 40% - в Америке; структура инвесторов распределилась как 36%, 33% и 31% соответственно.

Ценные бумаги будут котироваться на Сингапурской бирже. Проект реализуется при поддержке Азиатского фонда развития, Фонда климатического финансирования Азиатско-Тихоокеанского региона и грантовой программы ILS Денежно-кредитного управления Сингапура.

АБР основан в 1966 году, его штаб-квартира расположена в Маниле. Банк объединяет 69 стран-акционеров, из которых 50 представляют Азиатско-Тихоокеанский регион.