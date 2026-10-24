Макрон назвал стрельбу под Парижем первым спланированным терактом на почве расизма
Другие страны
- 24 октября, 2026
- 01:08
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Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал стрельбу в коммуне Трапп к юго-западу от Парижа первым в истории страны заранее спланированным террористическим актом на почве расовой и религиозной ненависти.
Как передает Report со ссылкой на Agence France-Presse (AFP), французский лидер назвал произошедшее переломным моментом для республики.
"Это переломный момент, поскольку впервые мы сталкиваемся с заранее спланированным террористическим актом, целью которого было убийство наших соотечественников, наших детей из-за цвета их кожи или вероисповедания", - заявил Макрон.
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