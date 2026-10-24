Макрон назвал стрельбу под Парижем первым спланированным терактом на почве расизма

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал стрельбу в коммуне Трапп к юго-западу от Парижа первым в истории страны заранее спланированным террористическим актом на почве расовой и религиозной ненависти.

Как передает Report со ссылкой на Agence France-Presse (AFP), французский лидер назвал произошедшее переломным моментом для республики.

"Это переломный момент, поскольку впервые мы сталкиваемся с заранее спланированным террористическим актом, целью которого было убийство наших соотечественников, наших детей из-за цвета их кожи или вероисповедания", - заявил Макрон.