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    Макрон назвал стрельбу под Парижем первым спланированным терактом на почве расизма

    Другие страны
    • 24 октября, 2026
    • 01:08
    Макрон назвал стрельбу под Парижем первым спланированным терактом на почве расизма

    Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал стрельбу в коммуне Трапп к юго-западу от Парижа первым в истории страны заранее спланированным террористическим актом на почве расовой и религиозной ненависти.

    Как передает Report со ссылкой на Agence France-Presse (AFP), французский лидер назвал произошедшее переломным моментом для республики.

    "Это переломный момент, поскольку впервые мы сталкиваемся с заранее спланированным террористическим актом, целью которого было убийство наших соотечественников, наших детей из-за цвета их кожи или вероисповедания", - заявил Макрон.

    Эмманюэль Макрон Теракт Франция
    Makron Paris yaxınlığındakı atışmanı irqçilik zəminində törədilən ilk terror aktı adlandırıb
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