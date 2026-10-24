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    Makron Paris yaxınlığındakı atışmanı irqçilik zəminində törədilən ilk terror aktı adlandırıb

    Digər ölkələr
    • 24 oktyabr, 2026
    • 01:15
    Makron Paris yaxınlığındakı atışmanı irqçilik zəminində törədilən ilk terror aktı adlandırıb

    Fransa Prezidenti Emmanuel Makron Parisin cənub-qərbindəki Trapp şəhərində baş verən atışmanı ölkə tarixində irqi və dini nifrət zəminində əvvəlcədən planlaşdırılmış ilk terror aktı adlandırıb.

    "Report"un "Agence France-Presse" (AFP) agentliyinə istinadən məlumatına görə, Fransa lideri baş verənləri respublika üçün dönüş nöqtəsi adlandırıb.

    "Bu, dönüş nöqtəsidir, çünki ilk dəfədir ki, məqsədi dərilərinin rənginə və ya dini etiqadına görə həmvətənlərimizi, uşaqlarımızı öldürmək olan əvvəlcədən planlaşdırılmış terror aktı ilə üzləşirik", - Makron bildirib.

    Emmanuel Makron Terror aktı
    Макрон назвал стрельбу под Парижем первым спланированным терактом на почве расизма
    44 filmi
    44 filmi

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