В ОАЭ закрыли пляж из-за угрозы нефтяного загрязнения
Другие страны
- 24 октября, 2026
- 03:08
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Власти эмирата Шарджа в ОАЭ временно закрыли пляж Аль-Хамрия на фоне сообщений о разливе нефти у побережья страны.
Как передает Report, об этом говорится в сообщении правительства эмирата.
Отмечается, что решение принято в качестве превентивной меры, чтобы предотвратить возможное загрязнение береговой линии нефтепродуктами.
Пляж вновь откроют для посетителей после того, как соответствующие службы примут необходимые меры и подтвердят безопасность пребывания на его территории.
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