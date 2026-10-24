В ОАЭ закрыли пляж из-за угрозы нефтяного загрязнения

Власти эмирата Шарджа в ОАЭ временно закрыли пляж Аль-Хамрия на фоне сообщений о разливе нефти у побережья страны.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении правительства эмирата.

Отмечается, что решение принято в качестве превентивной меры, чтобы предотвратить возможное загрязнение береговой линии нефтепродуктами.

Пляж вновь откроют для посетителей после того, как соответствующие службы примут необходимые меры и подтвердят безопасность пребывания на его территории.