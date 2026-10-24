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    В ОАЭ закрыли пляж из-за угрозы нефтяного загрязнения

    Другие страны
    • 24 октября, 2026
    • 03:08
    В ОАЭ закрыли пляж из-за угрозы нефтяного загрязнения

    Власти эмирата Шарджа в ОАЭ временно закрыли пляж Аль-Хамрия на фоне сообщений о разливе нефти у побережья страны.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении правительства эмирата.

    Отмечается, что решение принято в качестве превентивной меры, чтобы предотвратить возможное загрязнение береговой линии нефтепродуктами.

    Пляж вновь откроют для посетителей после того, как соответствующие службы примут необходимые меры и подтвердят безопасность пребывания на его территории.

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