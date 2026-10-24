В Турции четыре человека погибли в ДТП
В регионе
- 24 октября, 2026
- 01:50
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В городе Чанкыры на севере Турции произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли четыре человека.
Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, автомобиль, двигавшийся в направлении города, съехал с дороги и упал в овраг после того, как водитель потерял управление.
В результате аварии погибли водитель Реджеп Языджы (74 года) и пассажиры Айше Озтюрк (56 лет), Фатма Думан (74 года) и Кибар Йылмаз. Еще один человек получил травмы и был доставлен в больницу.
По факту происшествия начато расследование.
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