В Турции четыре человека погибли в ДТП

В городе Чанкыры на севере Турции произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли четыре человека.

Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, автомобиль, двигавшийся в направлении города, съехал с дороги и упал в овраг после того, как водитель потерял управление.

В результате аварии погибли водитель Реджеп Языджы (74 года) и пассажиры Айше Озтюрк (56 лет), Фатма Думан (74 года) и Кибар Йылмаз. Еще один человек получил травмы и был доставлен в больницу.

По факту происшествия начато расследование.