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    В Турции четыре человека погибли в ДТП

    В регионе
    • 24 октября, 2026
    • 01:50
    В Турции четыре человека погибли в ДТП

    В городе Чанкыры на севере Турции произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли четыре человека.

    Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, автомобиль, двигавшийся в направлении города, съехал с дороги и упал в овраг после того, как водитель потерял управление.

    В результате аварии погибли водитель Реджеп Языджы (74 года) и пассажиры Айше Озтюрк (56 лет), Фатма Думан (74 года) и Кибар Йылмаз. Еще один человек получил травмы и был доставлен в больницу.

    По факту происшествия начато расследование.

    Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) Турция
    Türkiyədə baş verən ağır qəzada dörd nəfər ölüb, bir nəfər yaralanıb
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