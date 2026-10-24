В Болгарии вступил в силу запрет на агитацию перед президентскими выборами

В Болгарии с полуночи 24 октября вступил в силу запрет на предвыборную агитацию в преддверии президентских выборов, которые состоятся 25 октября.

Как передает Report со ссылкой на Darik.bg, предвыборная кампания завершилась в полночь 23 октября. Суббота объявлена днем тишины, в течение которого запрещена любая агитация.

Согласно результатам социологических опросов, ни один из кандидатов, вероятно, не сможет одержать победу в первом туре.

Лидером президентской гонки считается действующий президент Илияна Йотова, которую поддерживают правящая партия "Прогрессивная Болгария" и Болгарская социалистическая партия. По различным оценкам, за нее готовы проголосовать от 42% до 50% избирателей.

Ее основным соперником является бывший глава технического правительства Андрей Гюров, пользующийся поддержкой оппозиции. Его рейтинг оценивается в 25–29%.

Лидера партии "Возрождение" Костадина Костадинова поддерживают около 10–12% опрошенных. При этом некоторые эксперты не исключают, что его результат может оказаться выше прогнозируемого.

Одной из главных проблем предстоящего голосования эксперты называют низкую явку. Из примерно 6,6 млн граждан, имеющих право голоса, участие в выборах, по прогнозам, примут около 2,5 млн человек, или порядка 40%.

Для избрания президента в первом туре необходимо, чтобы в голосовании приняли участие более половины зарегистрированных избирателей, а один из кандидатов получил более 50% действительных голосов.

Всего на пост президента Болгарии претендуют 27 пар кандидатов в президенты и вице-президенты. Если победитель не определится в первом туре, повторное голосование состоится 1 ноября.