Два нефтяных танкера подорвались на морских минах в Ормузском проливе

Два танкера подорвались на морских минах у южного побережья Ормузского пролива.

Как сообщает Report, об этом заявил Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана.

По информации КСИР, два супертанкера, пытавшиеся пройти по южному маршруту Ормузского пролива с нарушением установленных правил, наткнулись на морские мины, в результате чего произошли взрывы.

Отмечается, что после происшествия экипажи покинули суда. В общей сложности танкеры перевозили более 4,5 млн баррелей сырой нефти.