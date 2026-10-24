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    Два нефтяных танкера подорвались на морских минах в Ормузском проливе

    В регионе
    • 24 октября, 2026
    • 00:50
    Два нефтяных танкера подорвались на морских минах в Ормузском проливе

    Два танкера подорвались на морских минах у южного побережья Ормузского пролива.

    Как сообщает Report, об этом заявил Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана.

    По информации КСИР, два супертанкера, пытавшиеся пройти по южному маршруту Ормузского пролива с нарушением установленных правил, наткнулись на морские мины, в результате чего произошли взрывы.

    Отмечается, что после происшествия экипажи покинули суда. В общей сложности танкеры перевозили более 4,5 млн баррелей сырой нефти.

    Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ормузский пролив
    SEPAH: Hörmüz boğazında dəniz minasına çırpılan iki tankerdə partlayış baş verib
    44 filmi
    44 filmi

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