Два нефтяных танкера подорвались на морских минах в Ормузском проливе
В регионе
- 24 октября, 2026
- 00:50
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Два танкера подорвались на морских минах у южного побережья Ормузского пролива.
Как сообщает Report, об этом заявил Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана.
По информации КСИР, два супертанкера, пытавшиеся пройти по южному маршруту Ормузского пролива с нарушением установленных правил, наткнулись на морские мины, в результате чего произошли взрывы.
Отмечается, что после происшествия экипажи покинули суда. В общей сложности танкеры перевозили более 4,5 млн баррелей сырой нефти.
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