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    Бахчели: Сохранение взаимного доверия между Турцией и Азербайджаном важно для будущего тюркского мира

    Внешняя политика
    • 24 октября, 2026
    • 01:34
    Бахчели: Сохранение взаимного доверия между Турцией и Азербайджаном важно для будущего тюркского мира

    Отношения между тюркскими государствами имеют настолько глубокие исторические корни, что их невозможно свести к политическим проектам, геополитическим расчетам и планам по разобщению, разрабатываемым извне.

    Как сообщает Report, об этом говорится в письменном заявлении председателя турецкой Партии националистического движения (MHP) Девлета Бахчели, распространенном по итогам заседания Центрального правления партии.

    В заявлении отмечается, что будущее тюркского мира основывается на суверенитете независимых государств, взаимном уважении, равноправном партнерстве, доверии и принципах братства.

    "Саммит Организации тюркских государств, который состоится на следующей неделе в Анкаре, станет важным проявлением этой исторической ответственности и стремления к общему будущему.

    Очевидно, что тюркский мир должен черпать свою силу во взаимном доверии и солидарности. Ожидания тех, кого беспокоит это единство, не оправдаются перед лицом общей воли наших братских государств", - отметил председатель MHP.

    Коснувшись телефонного звонка Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, в ходе которого турецкий лидер лично пригласил его на предстоящий саммит в Анкаре, Д. Бахчели подчеркнул особое значение этого шага для сохранения исторической и стратегической ценности турецко-азербайджанских отношений.

    "Связи между Турцией и Азербайджаном стоят выше текущих политических процессов и временных разногласий. Их основой служат общая история, язык, культура, взаимное доверие и духовное единство наших народов.

    Разумеется, между государствами могут возникать различия в оценках тех или иных вопросов, а также проблемы, требующие решения. Главное - проявлять готовность урегулировать их путем взаимопонимания и прямого диалога, не нанося ущерба братским отношениям.

    Сохранение взаимного доверия между Турцией и Азербайджаном имеет первостепенное значение для поддержания солидарности двух государств и обеспечения общего будущего тюркского мира", - подчеркнул Д. Бахчели.

    Девлет Бахчели Тюркский мир Азербайджан Турция
    Bağçalı: Türkiyə və Azərbaycanın bir-birinə güvəninin qorunması türk dünyasının gələcəyi üçün önəmlidir
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