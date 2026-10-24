Бахчели: Сохранение взаимного доверия между Турцией и Азербайджаном важно для будущего тюркского мира

Отношения между тюркскими государствами имеют настолько глубокие исторические корни, что их невозможно свести к политическим проектам, геополитическим расчетам и планам по разобщению, разрабатываемым извне.

Как сообщает Report, об этом говорится в письменном заявлении председателя турецкой Партии националистического движения (MHP) Девлета Бахчели, распространенном по итогам заседания Центрального правления партии.

В заявлении отмечается, что будущее тюркского мира основывается на суверенитете независимых государств, взаимном уважении, равноправном партнерстве, доверии и принципах братства.

"Саммит Организации тюркских государств, который состоится на следующей неделе в Анкаре, станет важным проявлением этой исторической ответственности и стремления к общему будущему.

Очевидно, что тюркский мир должен черпать свою силу во взаимном доверии и солидарности. Ожидания тех, кого беспокоит это единство, не оправдаются перед лицом общей воли наших братских государств", - отметил председатель MHP.

Коснувшись телефонного звонка Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, в ходе которого турецкий лидер лично пригласил его на предстоящий саммит в Анкаре, Д. Бахчели подчеркнул особое значение этого шага для сохранения исторической и стратегической ценности турецко-азербайджанских отношений.

"Связи между Турцией и Азербайджаном стоят выше текущих политических процессов и временных разногласий. Их основой служат общая история, язык, культура, взаимное доверие и духовное единство наших народов.

Разумеется, между государствами могут возникать различия в оценках тех или иных вопросов, а также проблемы, требующие решения. Главное - проявлять готовность урегулировать их путем взаимопонимания и прямого диалога, не нанося ущерба братским отношениям.

Сохранение взаимного доверия между Турцией и Азербайджаном имеет первостепенное значение для поддержания солидарности двух государств и обеспечения общего будущего тюркского мира", - подчеркнул Д. Бахчели.