ВС Украины ударили по нескольким судам теневого флота РФ - ОБНОВЛЕНО

Силы обороны Украины поразили ракетный корабль "Каракурт", сторожевой катер и танкер российского теневого флота в порту Приморск (Ленинградская область, РФ).

Как передает Report, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в телеграм-канале.

"Минус еще один российский носитель "калибров". Генерал-майор Евгений Хмара доложил об успешном поражении объектов порта Приморск. Совместная операция нашей Службы безопасности Украины, Сил беспилотных систем, ССО, ГУР и пограничников.

Поражен также ракетный корабль "Каракурт", сторожевой катер и еще один танкер теневого нефтяного флота. Значительных повреждений достигнуто также и в инфраструктуре нефтеналивного порта. Каждый такой наш результат ограничивает российский потенциал войны", – говорится в публикации.

Зеленский также сообщил об утверждении планов дальнейших контрмер СБУ в ответ на российские удары по гражданской инфраструктуре Украины.

"Россия может закончить эту свою войну в любой момент. Затягивание войны приведет только к масштабированию наших защитных операций", – подчеркнул он.

10:49

Военно-морские силы Украины поразили два подсанкционных судна, входящие в состав теневого флота России, недалеко от порта Новороссийска.

Как передает Report, об этом написал президент Украины Владимир Зеленский в своем телеграм-канале.

"Наши военные продолжают поразили два судна теневого флота РФ поражены в акватории (Черного моря - ред.) на подходе к порту Новороссийск. Эти танкеры активно использовались для перевозки нефти – больше не будут. Я благодарен начальнику Генерального штаба Андрию Гнатову за руководство операцией, контрразведчикам Службы безопасности Украины и нашим Военно-морским силам за стабильно эффективные результаты", - отметил он.

По словам Зеленского, ВСУ продолжают комплексно развивать дальнобойные удары на море, в воздухе и на суше.