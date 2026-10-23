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    Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15

    Три азербайджанских боксера вышли в финал ЧЕ U-15 в Трабзоне

    Индивидуальные
    • 23 октября, 2026
    • 20:03
    Три азербайджанских боксера вышли в финал ЧЕ U-15 в Трабзоне

    На чемпионате Европы U-15 в Трабзоне (Турция) три азербайджанских боксера вышли в финал, двое завоевали бронзовые медали.

    Об этом Report сообщили в Федерации бокса Азербайджана.

    В полуфинале соревнований 3 боксера сборной одержали победы и прошли в финал.

    Сянан Насибли (52 кг) в финале он встретится с Броди Дау (Шотландия), Юсиф Али (57 кг) - с Егором Жирухиным (Россия), Серхан Хахвердиев (70 кг) - с Шейном Фьюри (Англия).

    Алекбер Мамедли (44 кг) и Гюлай Оджагова (57 кг) завершили чемпионат Европы U-15 с бронзовыми медалями.

    Отметим, что во второй день полуфинального этапа на ринг выйдут еще 5 наших представителей. Победители соревнований станут известны 25 октября.

    Чемпионат Европы по боксу
    Avropa çempionatı: Azərbaycanın 3 boksçusu finala yüksəlib, 2-si bürünc medal qazanıb
    Three Azerbaijani boxers reach U-15 European Championship finals in Trabzon
    44 filmi
    44 filmi

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