Три азербайджанских боксера вышли в финал ЧЕ U-15 в Трабзоне
Индивидуальные
- 23 октября, 2026
- 20:03
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
На чемпионате Европы U-15 в Трабзоне (Турция) три азербайджанских боксера вышли в финал, двое завоевали бронзовые медали.
Об этом Report сообщили в Федерации бокса Азербайджана.
В полуфинале соревнований 3 боксера сборной одержали победы и прошли в финал.
Сянан Насибли (52 кг) в финале он встретится с Броди Дау (Шотландия), Юсиф Али (57 кг) - с Егором Жирухиным (Россия), Серхан Хахвердиев (70 кг) - с Шейном Фьюри (Англия).
Алекбер Мамедли (44 кг) и Гюлай Оджагова (57 кг) завершили чемпионат Европы U-15 с бронзовыми медалями.
Отметим, что во второй день полуфинального этапа на ринг выйдут еще 5 наших представителей. Победители соревнований станут известны 25 октября.
Avropa çempionatı: Azərbaycanın 3 boksçusu finala yüksəlib, 2-si bürünc medal qazanıb
Three Azerbaijani boxers reach U-15 European Championship finals in Trabzon
Последние новости
20:52
Eni выделит до $1,8 млрд на инфраструктуру для газового проекта у берегов КипраДругие страны
20:43
Фото
Азербайджан возглавил Совет управляющих Тюркского инвестиционного фондаЭкономика
20:39
Нетаньяху призвал подготовить экономику Израиля к возможным международным санкциямДругие страны
20:34
В Минобороны РФ объявили о прекращении огня на херсонском направлении с 27 октября - ОбновленоДругие страны
20:22
Роберту Кочаряну продлили арест еще на два месяцаВ регионе
20:17
Фото
В Ашхабаде представили культуру и продукцию Азербайджана по случаю Дня ООНВ регионе
20:13
Зеленский заявил о сохранении ограничений на работу StarlinkДругие страны
20:05
Главный тренер "Баварии" Компани госпитализирован в МюнхенеФутбол
20:03
Три азербайджанских боксера вышли в финал ЧЕ U-15 в ТрабзонеИндивидуальные