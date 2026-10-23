Три азербайджанских боксера вышли в финал ЧЕ U-15 в Трабзоне

На чемпионате Европы U-15 в Трабзоне (Турция) три азербайджанских боксера вышли в финал, двое завоевали бронзовые медали.

Об этом Report сообщили в Федерации бокса Азербайджана.

В полуфинале соревнований 3 боксера сборной одержали победы и прошли в финал.

Сянан Насибли (52 кг) в финале он встретится с Броди Дау (Шотландия), Юсиф Али (57 кг) - с Егором Жирухиным (Россия), Серхан Хахвердиев (70 кг) - с Шейном Фьюри (Англия).

Алекбер Мамедли (44 кг) и Гюлай Оджагова (57 кг) завершили чемпионат Европы U-15 с бронзовыми медалями.

Отметим, что во второй день полуфинального этапа на ринг выйдут еще 5 наших представителей. Победители соревнований станут известны 25 октября.