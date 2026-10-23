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    Кацуя Ватанабэ: Азербайджан навсегда останется для меня особенной страной

    Внешняя политика
    • 23 октября, 2026
    • 19:36
    Кацуя Ватанабэ: Азербайджан навсегда останется для меня особенной страной

    Посол Японии в Азербайджане Кацуя Ватанабэ опубликовал видеообращение по случаю завершения своей почти трехлетней дипломатической миссии в стране, в котором подвел итоги работы и поблагодарил азербайджанский народ за сотрудничество и гостеприимство.

    Как передает Report, видео опубликовано на страницах посольства Японии в соцсетях.

    "С момента моего прибытия в эту страну в декабре 2023 года я познакомился с огромным количеством людей и получил бесчисленное множество ценных впечатлений. Эти три года были плодотворным периодом, в течение которого произошло много важных событий в отношениях между Японией и Азербайджаном", - отметил дипломат.

    Одним из наиболее ярких событий Ватанабэ назвал проведение COP29 в Баку в ноябре 2024 года.

    "В столицу Азербайджана прибыли многочисленные главы государств, представители правительств и эксперты со всего мира, чтобы обсудить общую для всего человечества проблему изменения климата. Внимание всего мира было приковано к Азербайджану, и эта картина до сих пор остается в моей памяти", - заявил он.

    Посол также отметил участие Азербайджана во Всемирной выставке Expo 2025 в Осаке, где страна представила павильон на тему "Семь мостов к устойчивому развитию", вдохновленный произведением Низами Гянджеви "Семь красавиц".

    По словам дипломата, эти два международных мероприятия способствовали укреплению связей между странами.

    Ватанабэ подчеркнул развитие сотрудничества в энергетике, декарбонизации, транспорте, логистике и инвестициях, отметив также визит министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова в Японию в июне 2026 года.

    "Япония и Азербайджан географически находятся далеко друг от друга. Однако наши страны являются важными партнерами, которые доверяют друг другу и готовы сотрудничать", - подчеркнул он.

    Дипломат выразил благодарность Азербайджану за помощь в эвакуации японских граждан из Ирана через азербайджанскую территорию в июне 2025 года и марте 2026 года.

    Особое внимание посол уделил гуманитарным связям, отметив интерес азербайджанцев к японскому языку, культуре и боевым искусствам.

    "Азербайджан навсегда останется для меня особенной страной", - заявил дипломат, поблагодарив правительство и жителей страны за поддержку и сотрудничество.

    Ватанабэ выразил надежду на дальнейшее укрепление дружбы между двумя государствами.

    Кацуя Ватанабэ Азербайджано-японские отношения
    Katsuya Vatanabe: Azərbaycan mənim üçün həmişə xüsusi ölkə olaraq qalacaq
    Katsuya Watanabe: Azerbaijan will always remain a special country to me
    44 filmi
    44 filmi

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