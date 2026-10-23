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    Кошта осудил участившиеся атаки в Черном море у берегов стран ЕС

    Другие страны
    • 23 октября, 2026
    • 19:49
    Кошта осудил участившиеся атаки в Черном море у берегов стран ЕС

    Председатель Европейского совета Антониу Кошта осудил участившиеся атаки в Черном море у берегов стран Евросоюза и выразил соболезнования семьям пострадавших в результате утреннего нападения на судно у побережья Румынии.

    Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявил председатель Совета ЕС в своем посте, опубликованном в соцсети Х.

    "Я выражаю искреннюю солидарность с семьями пострадавших и приношу им глубочайшие соболезнования", - говорится в публикации.

    Он также выразил полную солидарность ЕС с Румынией и высоко оценил продолжающиеся поисково-спасательные операции румынской береговой охраны.

    По словам Кошты, число атак у побережья стран ЕС в Черном море растет.

    "Такие атаки неприемлемы и должны прекратиться", - подчеркнул он.

    Как сообщалось ранее, торговое судно "Хорев" под флагом Коморских островов, на борту которого находились граждане Азербайджана и Украины, затонуло в Черном море после удара беспилотника.

    Все трое граждан Азербайджана спасены, один из них получил легкие ранения.

    Российско-украинский конфликт Антониу Кошта Европейский союз (ЕС) Черное море
    Koşta Qara dənizdə Aİ ölkələrinin sahillərində artan hücumları pisləyib
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