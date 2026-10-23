В Ашхабаде представили культуру и продукцию Азербайджана по случаю Дня ООН

В представительстве ООН в Туркменистане состоялось мероприятие, посвященное Дню Организации Объединенных Наций, на котором Азербайджан был представлен отдельным стендом.

Как передает казахстанское бюро Report, посольство Азербайджана в Туркменистане представило информацию об историко-культурном наследии, национальных традициях, экономическом и туристическом потенциале страны.

Со стендом ознакомились заместитель министра иностранных дел Туркменистана Мяхри Бяшимова и представители дипломатического корпуса.

Посетителям продемонстрировали продукцию под брендом Made in Azerbaijan. Особый интерес вызвала азербайджанская минеральная вода İstisu.

Гости также смогли попробовать блюда и сладости азербайджанской национальной кухни. На стенде были представлены книги и брошюры об истории, культуре, ковровом и изобразительном искусстве, а также туристических возможностях Азербайджана.

В рамках культурной программы были исполнены азербайджанские национальные танцы, тепло встреченные участниками мероприятия.