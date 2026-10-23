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    В Ашхабаде представили культуру и продукцию Азербайджана по случаю Дня ООН

    В регионе
    • 23 октября, 2026
    • 20:17
    В Ашхабаде представили культуру и продукцию Азербайджана по случаю Дня ООН

    В представительстве ООН в Туркменистане состоялось мероприятие, посвященное Дню Организации Объединенных Наций, на котором Азербайджан был представлен отдельным стендом.

    Как передает казахстанское бюро Report, посольство Азербайджана в Туркменистане представило информацию об историко-культурном наследии, национальных традициях, экономическом и туристическом потенциале страны.

    Со стендом ознакомились заместитель министра иностранных дел Туркменистана Мяхри Бяшимова и представители дипломатического корпуса.

    Посетителям продемонстрировали продукцию под брендом Made in Azerbaijan. Особый интерес вызвала азербайджанская минеральная вода İstisu.

    Гости также смогли попробовать блюда и сладости азербайджанской национальной кухни. На стенде были представлены книги и брошюры об истории, культуре, ковровом и изобразительном искусстве, а также туристических возможностях Азербайджана.

    В рамках культурной программы были исполнены азербайджанские национальные танцы, тепло встреченные участниками мероприятия.

    В Ашхабаде представили культуру и продукцию Азербайджана по случаю Дня ООН
    В Ашхабаде представили культуру и продукцию Азербайджана по случаю Дня ООН
    В Ашхабаде представили культуру и продукцию Азербайджана по случаю Дня ООН
    В Ашхабаде представили культуру и продукцию Азербайджана по случаю Дня ООН
    В Ашхабаде представили культуру и продукцию Азербайджана по случаю Дня ООН
    В Ашхабаде представили культуру и продукцию Азербайджана по случаю Дня ООН
    В Ашхабаде представили культуру и продукцию Азербайджана по случаю Дня ООН
    В Ашхабаде представили культуру и продукцию Азербайджана по случаю Дня ООН
    В Ашхабаде представили культуру и продукцию Азербайджана по случаю Дня ООН
    В Ашхабаде представили культуру и продукцию Азербайджана по случаю Дня ООН
    Организация Объединённых Наций (ООН) Туркменистан Азербайджано-туркменистанские отношения
    Фото
    Azərbaycan BMT Günü münasibətilə Aşqabadda xüsusi stendlə təmsil olunub
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    Azerbaijan's culture and products showcased in Ashgabat to mark UN day
    44 filmi
    44 filmi

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