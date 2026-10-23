В Ашхабаде представили культуру и продукцию Азербайджана по случаю Дня ООН
- 23 октября, 2026
- 20:17
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В представительстве ООН в Туркменистане состоялось мероприятие, посвященное Дню Организации Объединенных Наций, на котором Азербайджан был представлен отдельным стендом.
Как передает казахстанское бюро Report, посольство Азербайджана в Туркменистане представило информацию об историко-культурном наследии, национальных традициях, экономическом и туристическом потенциале страны.
Со стендом ознакомились заместитель министра иностранных дел Туркменистана Мяхри Бяшимова и представители дипломатического корпуса.
Посетителям продемонстрировали продукцию под брендом Made in Azerbaijan. Особый интерес вызвала азербайджанская минеральная вода İstisu.
Гости также смогли попробовать блюда и сладости азербайджанской национальной кухни. На стенде были представлены книги и брошюры об истории, культуре, ковровом и изобразительном искусстве, а также туристических возможностях Азербайджана.
В рамках культурной программы были исполнены азербайджанские национальные танцы, тепло встреченные участниками мероприятия.