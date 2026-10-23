Одобрение Ливией морского соглашения с Турцией усилило ее позиции, но вызвало недовольство ЕС

Парламент Ливии, заседающий на востоке страны, на днях одобрил меморандум с Турцией о разграничении морских зон в Средиземном море от 2019 года, что вновь обострило спор о морских границах, энергетических ресурсах и правах прибрежных государств в Восточном Средиземноморье.

Как сообщает европейское бюро Report, в ответ на ратификацию последовали заявления Евросоюза о том, что соглашение нарушает суверенные права третьих стран и не соответствует международному морскому праву.

В чем суть соглашения?

Меморандум был подписан 27 ноября 2019 года между Турцией и Правительством национального согласия Ливии, базировавшимся в Триполи. Он определяет линию разграничения морских юрисдикций двух стран в Средиземном море, фактически проводя морскую границу между турецким и ливийским побережьями.

Главный спор заключается в том, как при определении этой границы учитывать греческие острова, прежде всего Крит и Родос.

Турция считает, что острова, расположенные у ее побережья, не должны автоматически получать такие же обширные морские зоны, как материковые территории.

Согласно концепции "Голубой родины" (Mavi Vatan), при разграничении необходимо учитывать протяженность побережий и географическое положение сторон.

Греция, напротив, исходит из того, что острова имеют право на собственные морские зоны в соответствии с международным морским правом. Афины считают, что турецко-ливийская линия игнорирует права греческих островов и затрагивает принадлежащие Греции морские пространства.

Реакция лидеров ЕС

Руководители Европейского совета и Еврокомиссии Антониу Кошта и Урсула фон дер Ляйен выразили сожаление в связи с ратификацией Ливией меморандума с Турцией.

"Это соглашение нарушает суверенные права третьих государств, не соответствует международному морскому праву и является недействительным", - говорится в совместном заявлении Кошты и фон дер Ляйен.

Они также подтвердили солидарность Евросоюза с Грецией и Кипром и вновь выступили против любого внешнего вмешательства в дела Ливии.

Соглашение вызвало резкую реакцию Греции и Кипра, поскольку затрагивает их притязания на морские пространства в Восточном Средиземноморье. В частности, спор касается того, какое влияние должны иметь греческие острова, включая Крит и Родос, на определение морских границ.

Почему соглашение важно для Европы?

Спор имеет не только территориальное, но и экономическое значение. Восточное Средиземноморье рассматривается как перспективный регион для добычи природного газа и развития энергетической инфраструктуры. Разногласия по морским границам могут осложнять разведку месторождений, согласование маршрутов трубопроводов и прокладку подводных кабелей.

Греция и Египет в августе 2020 года заключили собственное соглашение о разграничении исключительных экономических зон. Оно пересекается с территориями, определенными в турецко-ливийском меморандуме.

Что изменилось сейчас?

Одобрение меморандума восточноливийским парламентом стало важным политическим сигналом на фоне сближения этой части Ливии с Анкарой. Ранее парламент выступал против соглашения. Теперь его решение усиливает позиции Турции в споре. Но, очевидно, это не снимет возражения Греции, Кипра и ЕС

Евросоюз призвал государства уважать суверенные права его членов и решать споры путем диалога и переговоров в соответствии с международным правом. При этом одобрение меморандума ливийским парламентом не означает, что его положения автоматически становятся обязательными для третьих государств.

Таким образом, спор вокруг меморандума выходит за рамки двусторонних отношений Турции и Ливии. Он затрагивает баланс сил в Восточном Средиземноморье, отношения Анкары с ЕС и перспективы освоения энергетических ресурсов региона.