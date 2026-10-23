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    Главный тренер "Баварии" Компани госпитализирован в Мюнхене

    Футбол
    • 23 октября, 2026
    • 20:05
    Главный тренер Баварии Компани госпитализирован в Мюнхене

    Главный тренер мюнхенской "Баварии" Венсан Компани доставлен в больницу на машине скорой помощи.

    Как передает Report со ссылкой на BILD, 40-летнего бельгийского специалиста госпитализировали 23 октября.

    По данным издания, на прошлой неделе Компани перенес вирусную инфекцию. Во время субботнего матча с "Лейпцигом", завершившегося победой "Баварии" со счетом 6:1, он был вынужден ненадолго прилечь в тренерской комнате в перерыве и после игры.

    В начале недели Компани пропустил тренировки и прошел дополнительное обследование у клубных врачей. В среду он вернулся к работе во время матча Лиги чемпионов УЕФА с "Арсеналом" (2:2).

    После встречи тренер признал, что продолжал работать, несмотря на болезнь, и не прислушался к сигналам своего организма.

    ФК Бавария
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