Главный тренер "Баварии" Компани госпитализирован в Мюнхене
- 23 октября, 2026
- 20:05
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Главный тренер мюнхенской "Баварии" Венсан Компани доставлен в больницу на машине скорой помощи.
Как передает Report со ссылкой на BILD, 40-летнего бельгийского специалиста госпитализировали 23 октября.
По данным издания, на прошлой неделе Компани перенес вирусную инфекцию. Во время субботнего матча с "Лейпцигом", завершившегося победой "Баварии" со счетом 6:1, он был вынужден ненадолго прилечь в тренерской комнате в перерыве и после игры.
В начале недели Компани пропустил тренировки и прошел дополнительное обследование у клубных врачей. В среду он вернулся к работе во время матча Лиги чемпионов УЕФА с "Арсеналом" (2:2).
После встречи тренер признал, что продолжал работать, несмотря на болезнь, и не прислушался к сигналам своего организма.