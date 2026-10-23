Главный тренер "Баварии" Компани госпитализирован в Мюнхене

Главный тренер мюнхенской "Баварии" Венсан Компани доставлен в больницу на машине скорой помощи.

Как передает Report со ссылкой на BILD, 40-летнего бельгийского специалиста госпитализировали 23 октября.

По данным издания, на прошлой неделе Компани перенес вирусную инфекцию. Во время субботнего матча с "Лейпцигом", завершившегося победой "Баварии" со счетом 6:1, он был вынужден ненадолго прилечь в тренерской комнате в перерыве и после игры.

В начале недели Компани пропустил тренировки и прошел дополнительное обследование у клубных врачей. В среду он вернулся к работе во время матча Лиги чемпионов УЕФА с "Арсеналом" (2:2).

После встречи тренер признал, что продолжал работать, несмотря на болезнь, и не прислушался к сигналам своего организма.