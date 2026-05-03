İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları

    Ukrayna Rusiyanın kölgə donanmasının bir neçə gəmisinə zərbə endirib - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    • 03 may, 2026
    • 16:05
    Ukrayna Rusiyanın kölgə donanmasının bir neçə gəmisinə zərbə endirib - YENİLƏNİB

    Ukraynanın Müdafiə Qüvvələri Primorsk limanında Rusiyanın kölgə donanmasının "Karakurt" raket gəmisini, patrul katerini və tankerini vurub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski özünün "Telegram" kanalında bildirib.

    "Daha bir Rusiya "kalibr" daşıyıcısına minus. General-mayor Yevgeni Xmara Primorsk limanındakı obyektlərin uğurla vurulması barədə məruzə edib. Bu, bizim Ukrayna Təhlükəsizlik Xidməti (UTX), Pilotsuz Sistemlər Qüvvələri, Xüsusi Əməliyyat Qüvvələri (XƏQ), Baş Kəşfiyyat İdarəsi (BKİ) və sərhədçilərin birgə əməliyyatıdır.

    Həmçinin, "Karakurt" raket gəmisi, patrul kateri və kölgə neft donanmasının daha bir tankeri vurulub. Neftdoldurma limanının infrastrukturuna da əhəmiyyətli dərəcədə ziyan vurulub. Bizim hər bir belə nəticəmiz Rusiyanın müharibə potensialını məhdudlaşdırır", – paylaşımda bildirilir.

    Zelenski həmçinin Rusiyanın Ukraynanın mülki infrastrukturuna endirdiyi zərbələrə cavab olaraq UTX-nin gələcək əks-tədbir planlarının təsdiqləndiyini bildirib.

    "Rusiya özünün bu müharibəsini istənilən an bitirə bilər. Müharibənin uzanması yalnız bizim müdafiə əməliyyatlarımızın miqyasının genişlənməsinə gətirib çıxaracaq", – o vurğulayıb.

    Ukraynanın Hərbi Dəniz Qüvvələri Novorossiysk limanı yaxınlığında Rusiyanın kölgə donanmasına daxil olan, sanksiya altındakı iki gəmini vurub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski özünün "Telegram" kanalında yazıb.

    "Hərbçilərimiz davam edir, Rusiyanın kölgə donanmasının iki gəmisi Novorossiysk limanına yaxınlaşarkən (Qara dənizin - red.) akvatoriyasında vurulub. Bu tankerlərdən neft daşınması üçün aktiv şəkildə istifadə olunurdu, artıq olmayacaq. Əməliyyata rəhbərlik etdiyi üçün Baş Qərargah rəisi Andrey Qnatova, sabit və səmərəli nəticələrə görə Ukrayna Təhlükəsizlik Xidmətinin əks-kəşfiyyatçılarına və Hərbi Dəniz Qüvvələrimizə minnətdaram", - o qeyd edib.

    Zelenskinin sözlərinə görə, Ukrayna Silahlı Qüvvələri dənizdə, havada və quruda uzaqmənzilli zərbələri kompleks şəkildə inkişaf etdirməyə davam edir.

    Rusiya-Ukrayna münaqişəsi kölgə donanması Rusiya Tankeri
    ВС Украины ударили по нескольким судам теневого флота РФ - ОБНОВЛЕНО

    Son xəbərlər

    19:50
    Foto

    Belqraddan Bakıya birbaşa uçuş baş tutub - YENİLƏNİB

    Turizm
    19:40
    Foto

    Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva bədii gimnastika üzrə Avropa kubokunu izləyib

    Komanda
    19:39

    Sumqayıtda işləyən zaman halı pisləşən fəhlə dünyasını dəyişib

    Hadisə
    19:34

    Fransada hərbi poliqonda keçirilən əyləncədə 30-dan çox insan xəsarət alıb

    Digər ölkələr
    19:14
    Foto

    "Bakı Marafonu 2026"nın start və finişində konsert olub

    Daxili siyasət
    19:01

    Kanadanın Baş naziri Paşinyana seçkilərdə dəstək vəd edib - YENİLƏNİB

    Region
    18:47

    Roma Papası jurnalistlərə qarşı hücumları qınayıb

    Media
    18:31

    Maqadandakı kömür mədənində 4 nəfərin meyiti aşkarlanıb

    Region
    18:23

    Azərbaycanın cüdo millisi "Böyük Dəbilqə"də 3 medal qazanıb

    Komanda
    Bütün Xəbər Lenti