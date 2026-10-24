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    Ceyhun Cəlilov Ordubadda vətəndaş qəbulu keçirib

    Daxili siyasət
    • 24 oktyabr, 2026
    • 19:22
    Ceyhun Cəlilov Ordubadda vətəndaş qəbulu keçirib

    Naxçıvan Muxtar Respublikasında (MR) Azərbaycan Prezidentinin səlahiyyətli nümayəndəsi Ceyhun Cəlilov Ordubad rayonunun Biləv kəndində vətəndaşları qəbul edib.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, qəbul zamanı vətəndaşların, o cümlədən müharibə iştirakçılarının müraciətləri dinlənilib.

    Müraciətlər, əsasən yol infrastrukturu, sosial təminat, məşğulluq, əlilliyin təyinatı, eləcə də digər sosial məsələləri əhatə edib.

    C. Cəlilov hər bir müraciətə həssaslıqla yanaşıldığını vurğulayaraq qaldırılan məsələlərin qanunvericiliyin tələblərinə uyğun şəkildə araşdırılacağını və onların həlli istiqamətində zəruri tədbirlərin görüləcəyini bildirib. Vətəndaşların bəzi müraciətləri üzrə bir sıra məsələlər yerindəcə həllini tapıb.

    Qəbul zamanı qeyd olunub ki, vətəndaş müraciətlərinin dinlənilməsi, onların sosial problemlərinin operativ həlli, eləcə də şəhid ailələri və müharibə iştirakçılarına xüsusi diqqət göstərilməsi dövlət siyasətinin prioritet istiqamətlərindən biridir.

    Ceyhun Cəlilov Ordubadda vətəndaş qəbulu keçirib
    Ceyhun Cəlilov Ordubadda vətəndaş qəbulu keçirib
    Ceyhun Cəlilov Ordubadda vətəndaş qəbulu keçirib
    Ceyhun Cəlilov Ordubadda vətəndaş qəbulu keçirib

    Ceyhun Cəlilov Vətəndaş qəbulu Naxçıvan Muxtar Respublikası
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