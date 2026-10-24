İlham Əliyev Zəfərə gedən yol FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı

    Zelenski Ukraynada "Starlink"in işinin bərpa olunduğunu bildirib

    Digər ölkələr
    • 24 oktyabr, 2026
    • 19:31
    Zelenski Ukraynada Starlinkin işinin bərpa olunduğunu bildirib

    Ukraynada "Starlink" peyk internetinin hərbi versiyasının – "Starshield"in işi tamamilə bərpa edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna lideri Volodimir Zelenski özünün "Telegram" kanalında məlumat yayıb.

    "Starlink" və "Starshield" xidmətlərinin işi bərpa edilib və məlumatların ötürülmə sürəti bütün məhdudiyyətlərin tətbiqindən əvvəlki səviyyəyə qayıdıb", - o qeyd edib.

    Volodimir Zelenski Starlink
    Зеленский заявил о возобновлении работы Starlink в Украине
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