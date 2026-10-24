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    Зеленский заявил о возобновлении работы Starlink в Украине

    Другие страны
    • 24 октября, 2026
    • 19:09
    Зеленский заявил о возобновлении работы Starlink в Украине

    Работу военной версии спутникового интернета Starlink - Starshield - в Украине полностью восстановили.

    Как передает Report, об этом в своем Telegram-канале сообщил украинский лидер Владимир Зеленский.

    "Работа сервисов Starlink и Starshield восстановлена, и скорость передачи данных вернулась к тому уровню, который был до введения всех ограничений", - отметил он.

    По его словам, сервис заработал еще утром.

    Утром 14 октября экс-советник министра обороны страны Сергей Стерненко сообщил в Telegram, что SpaceX ограничила скорость работы терминалов до 60-70 км в час. Позднее экс-министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что подключение Starlink восстанавливается на скоростях до 160 км/ч. Это сорвало несколько операций украинских военных. Глава компании SpaceX, которая контролирует работу Starlink, Илон Маск отрицал свою ответственность за ограничения, утверждая, что решения о скорости и использовании системы принимают власти США. Позднее газета The Wall Street Journal (WSJ) написала, что Маск лично приказал ограничить работу Starshield в Украине.

    Владимир Зеленский Спутниковый интернет Starlink
    Zelenski Ukraynada "Starlink"in işinin bərpa olunduğunu bildirib
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