Зеленский заявил о возобновлении работы Starlink в Украине

Работу военной версии спутникового интернета Starlink - Starshield - в Украине полностью восстановили.

Как передает Report, об этом в своем Telegram-канале сообщил украинский лидер Владимир Зеленский.

"Работа сервисов Starlink и Starshield восстановлена, и скорость передачи данных вернулась к тому уровню, который был до введения всех ограничений", - отметил он.

По его словам, сервис заработал еще утром.

Утром 14 октября экс-советник министра обороны страны Сергей Стерненко сообщил в Telegram, что SpaceX ограничила скорость работы терминалов до 60-70 км в час. Позднее экс-министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что подключение Starlink восстанавливается на скоростях до 160 км/ч. Это сорвало несколько операций украинских военных. Глава компании SpaceX, которая контролирует работу Starlink, Илон Маск отрицал свою ответственность за ограничения, утверждая, что решения о скорости и использовании системы принимают власти США. Позднее газета The Wall Street Journal (WSJ) написала, что Маск лично приказал ограничить работу Starshield в Украине.