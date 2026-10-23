Зеленский заявил о сохранении ограничений на работу Starlink

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Starlink в стране по-прежнему отключается при достижении скорости 161 км/ч.

Как сообщает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом украинский лидер сказал во время онлайн-выступления в вашингтонском Hudson Institute.

По словам Зеленского, украинская сторона проверила работу спутниковой связи по нескольким направлениям - в гражданском секторе и в районах вблизи фронта. Результаты проверки показали, что установленное для Starlink ограничение до сих пор не снято.

Президент Украины отметил, что Киев понимает технический механизм отмены действующего лимита.

"Мы понимаем, как технически отменить это ограничение. Надеемся, что SpaceX и американская администрация это сделают", - сказал Зеленский.

Он добавил, что США вновь пообещали разобраться с этим вопросом.

Ранее президент США Дональд Трамп прокомментировал ограничения в работе спутниковой системы связи Starlink в Украине, заявив, что доверяет главе SpaceX Илону Маску.