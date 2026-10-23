Трамп прокомментировал ограничения в работе Starlink в Украине

Президент США Дональд Трамп прокомментировал ограничения в работе спутниковой системы связи Starlink в Украине, заявив, что доверяет главе SpaceX Илону Маску.

Как передает Report, об этом он сказал журналистам у Белого дома.

Отвечая на вопрос, почему миллиардер Илон Маск (основатель и генеральный директор SpaceX, управляющей Starlink, - ред.) обладает таким большим влиянием на ход конфликта между Россией и Украиной, Трамп заявил, что считает его справедливым человеком.

"Илон никогда не сделает ничего плохого. Я очень хорошо его знаю. Он справедливый человек. И знаете, это необычная ситуация, когда они [правительство Украины, - ред.] ведут переговоры с частной компанией", - отметил президент США.

Напомним, 14 октября украинские официальные лица сообщили об ограничениях в работе Starlink, из-за которых терминалы теряли связь при движении со скоростью свыше 160 км/ч. По их словам, это нарушило выполнение задач с использованием беспилотников. Как сообщает Reuters, 23 октября пять украинских чиновников подтвердили агентству, что ограничения сохраняются.