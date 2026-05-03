INSA: Более 70% немцев недовольны работой канцлера Мерца

Более 70% жителей Германии недовольны работой канцлера Фридриха Мерца, а свыше 75% не удовлетворены деятельностью правительства страны.

Как передает Report, об этом свидетельствуют результаты опроса социологического института INSA, проведенного по заказу газеты Bild am Sonntag.

Согласно исследованию, работой Мерца довольны лишь 19% респондентов, тогда как 71% выразили недовольство.

Нынешним правительством Германии, состоящим из блока ХДС/ХСС и СДПГ, недовольны 76% опрошенных, что также стало рекордным показателем. Только 16% считают работу кабинета удовлетворительной.

"Уровень одобрения канцлера ФРГ и правительства достиг нового минимума. Даже у Олафа Шольца и коалиции "Светофор" спустя год работы показатели были значительно лучше", - заявил руководитель INSA Херман Бинкерт.

Опрос проводился 29-30 апреля среди 1 004 респондентов.