Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15
    Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15

    Команды Новой Каледонии и Французской Полинезии прибыли в Баку на ЧМ FIFA U-15

    Футбол
    • 23 октября, 2026
    • 11:43
    Команды Новой Каледонии и Французской Полинезии прибыли в Баку на ЧМ FIFA U-15

    Команды Канаки (Новая Каледония) и Маохи-Нуи (Французская Полинезия) примут участие в чемпионате мира и фестивале FIFA U-15 в Баку.

    Об этом сообщили Report в Бакинской инициативной группе (БИГ).

    БИГ разместила в соцсетях публикацию под заголовком "Из Тихого океана в Азербайджан - футбол объединяет нас!", пожелав успехов юным футболистам обеих территорий.

    Организация выразила надежду, что визит юных спортсменов в Азербайджан позволит им завести новых друзей, получить незабываемые впечатления, а также рассказать миру о богатой культуре и традициях своего народа.

    В публикации подчеркнуто, что футбол - это не только спорт, но и средство, объединяющее молодежь, строящее мосты между различными культурами и вселяющее надежду на лучшее будущее.

    Отметим, что чемпионат мира пройдет с 24 по 30 октября с участием 189 стран и соберет вместе молодых футболистов из разных уголков мира. В рамках ЧМ состоятся около тысячи матчей.

    Бакинская инициативная группа (БИГ) Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15 Новая Каледония Французская Полинезия
    Yeni Kaledoniya və Fransız Polineziyası komandaları FIFA U-15 dünya çempionatı üçün Bakıya gəliblər
    New Caledonia, French Polynesia teams arrive in Baku for FIFA U-15 World Cup
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