Команды Новой Каледонии и Французской Полинезии прибыли в Баку на ЧМ FIFA U-15
- 23 октября, 2026
- 11:43
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Команды Канаки (Новая Каледония) и Маохи-Нуи (Французская Полинезия) примут участие в чемпионате мира и фестивале FIFA U-15 в Баку.
Об этом сообщили Report в Бакинской инициативной группе (БИГ).
БИГ разместила в соцсетях публикацию под заголовком "Из Тихого океана в Азербайджан - футбол объединяет нас!", пожелав успехов юным футболистам обеих территорий.
Организация выразила надежду, что визит юных спортсменов в Азербайджан позволит им завести новых друзей, получить незабываемые впечатления, а также рассказать миру о богатой культуре и традициях своего народа.
В публикации подчеркнуто, что футбол - это не только спорт, но и средство, объединяющее молодежь, строящее мосты между различными культурами и вселяющее надежду на лучшее будущее.
Отметим, что чемпионат мира пройдет с 24 по 30 октября с участием 189 стран и соберет вместе молодых футболистов из разных уголков мира. В рамках ЧМ состоятся около тысячи матчей.
Du Pacifique à l’Azerbaïdjan — Unis par le football ! Nous adressons nos vœux les plus chaleureux aux jeunes footballeurs de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française, qui s’apprêtent à participer au Tournoi et Festival de football FIFA U-15 à Bakou. Que ce voyage vous apporte de nouvelles amitiés, des expériences inoubliables et l’occasion de faire découvrir au monde la richesse de vos cultures et de vos traditions. Le football est bien plus qu’un simple jeu : il rassemble les jeunes, crée des ponts entre les cultures et inspire l’espoir d’un avenir meilleur. @FlnksOfficiel @taviniflp #FootballUnites #FIFAU15 #NewCaledonia #FrenchPolynesia #CulturalUnity— Baku Initiative Group (@bakuinitiative) October 23, 2026