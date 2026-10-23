İlham Əliyev Zəfərə gedən yol FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı UEFA Konfrans Liqası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı UEFA Konfrans Liqası

    Yeni Kaledoniya və Fransız Polineziyası komandaları FIFA U-15 dünya çempionatı üçün Bakıya gəliblər

    Futbol
    • 23 oktyabr, 2026
    • 11:16
    Yeni Kaledoniya və Fransız Polineziyası komandaları FIFA U-15 dünya çempionatı üçün Bakıya gəliblər

    Sabah Bakıda start götürəcək FIFA U-15 dünya çempionatı və festivalında Kanaki (Yeni Kaledoniya) və Maʻohi Nui (Fransız Polineziyası) komandaları da iştirak edəcək.

    Bakı Təşəbbüs Qrupundan "Report"a bildirilib ki, qurum sosial şəbəkələrdə "Sakit okeandan Azərbaycana – Futbol bizi birləşdirir!" başlıqlı paylaşım edərək hər iki ərazinin gənc futbolçularına uğurlar arzulayıb.

    Bakı Təşəbbüs Qrupu gənc idmançıların Azərbaycana səfərinin onlar üçün yeni dostluqlar qurmaq, unudulmaz təcrübələr qazanmaq, eləcə də xalqlarının zəngin mədəniyyətini və ənənələrini dünyaya tanıtmaq baxımından əhəmiyyətli fürsət olacağına ümidvar olduğunu bildirib.

    Paylaşımda futbolun yalnız idman növü olmadığı, eyni zamanda gəncləri bir araya gətirən, müxtəlif mədəniyyətlər arasında körpülər yaradan və daha yaxşı gələcəyə ümid aşılayan vasitə olduğu vurğulanıb.

    Qeyd edək ki, 189 ölkənin iştirakı və minə yaxın oyunun keçiriləcəyi mundial dünyanın müxtəlif nöqtələrindən gənc futbolçuları bir araya gətirəcək. Oyunları oktyabrın 24-dən 30-dək keçiriləcək.

    FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı Bakı Təşəbbüs Qrupu (BTQ)
    New Caledonia, French Polynesia teams arrive in Baku for FIFA U-15 World Cup
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