Yeni Kaledoniya və Fransız Polineziyası komandaları FIFA U-15 dünya çempionatı üçün Bakıya gəliblər
- 23 oktyabr, 2026
- 11:16
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Sabah Bakıda start götürəcək FIFA U-15 dünya çempionatı və festivalında Kanaki (Yeni Kaledoniya) və Maʻohi Nui (Fransız Polineziyası) komandaları da iştirak edəcək.
Bakı Təşəbbüs Qrupundan "Report"a bildirilib ki, qurum sosial şəbəkələrdə "Sakit okeandan Azərbaycana – Futbol bizi birləşdirir!" başlıqlı paylaşım edərək hər iki ərazinin gənc futbolçularına uğurlar arzulayıb.
Bakı Təşəbbüs Qrupu gənc idmançıların Azərbaycana səfərinin onlar üçün yeni dostluqlar qurmaq, unudulmaz təcrübələr qazanmaq, eləcə də xalqlarının zəngin mədəniyyətini və ənənələrini dünyaya tanıtmaq baxımından əhəmiyyətli fürsət olacağına ümidvar olduğunu bildirib.
Paylaşımda futbolun yalnız idman növü olmadığı, eyni zamanda gəncləri bir araya gətirən, müxtəlif mədəniyyətlər arasında körpülər yaradan və daha yaxşı gələcəyə ümid aşılayan vasitə olduğu vurğulanıb.
Qeyd edək ki, 189 ölkənin iştirakı və minə yaxın oyunun keçiriləcəyi mundial dünyanın müxtəlif nöqtələrindən gənc futbolçuları bir araya gətirəcək. Oyunları oktyabrın 24-dən 30-dək keçiriləcək.
Du Pacifique à l’Azerbaïdjan — Unis par le football ! Nous adressons nos vœux les plus chaleureux aux jeunes footballeurs de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française, qui s’apprêtent à participer au Tournoi et Festival de football FIFA U-15 à Bakou. Que ce voyage vous apporte de nouvelles amitiés, des expériences inoubliables et l’occasion de faire découvrir au monde la richesse de vos cultures et de vos traditions. Le football est bien plus qu’un simple jeu : il rassemble les jeunes, crée des ponts entre les cultures et inspire l’espoir d’un avenir meilleur. @FlnksOfficiel @taviniflp #FootballUnites #FIFAU15 #NewCaledonia #FrenchPolynesia #CulturalUnity— Baku Initiative Group (@bakuinitiative) October 23, 2026