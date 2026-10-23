Началась встреча глав МИД Азербайджана и Индии один на один
Внешняя политика
- 23 октября, 2026
- 11:23
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Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретил министра иностранных дел Индии Субраманьяма Джайшанкара.
Об этом сообщает Report со ссылкой на публикацию на странице Министерства иностранных дел в соцсети X.
Главы МИД Азербайджана и Индии проводят встречу в формате один на один.
Happening now: A tête-à-tête meeting between the Minister of Foreign Affairs of Azerbaijan Jeyhun Bayramov with the Minister of External Affairs of India Subrahmanyam Jaishankar has just commenced, to discuss the bilateral agenda and exchange views on regional and international developments.— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) October 23, 2026
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