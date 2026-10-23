Началась встреча глав МИД Азербайджана и Индии один на один

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретил министра иностранных дел Индии Субраманьяма Джайшанкара.

Об этом сообщает Report со ссылкой на публикацию на странице Министерства иностранных дел в соцсети X.

Главы МИД Азербайджана и Индии проводят встречу в формате один на один.