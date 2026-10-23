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    Началась встреча глав МИД Азербайджана и Индии один на один

    Внешняя политика
    • 23 октября, 2026
    • 11:23
    Началась встреча глав МИД Азербайджана и Индии один на один

    Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретил министра иностранных дел Индии Субраманьяма Джайшанкара.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на публикацию на странице Министерства иностранных дел в соцсети X.

    Главы МИД Азербайджана и Индии проводят встречу в формате один на один.

    Началась встреча глав МИД Азербайджана и Индии один на один
    Началась встреча глав МИД Азербайджана и Индии один на один

    Джейхун Байрамов Субраманьям Джайшанкар Министерство иностранных дел Азербайджана (МИД) Азербайджано-индийские отношения
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    Azərbaycan və Hindistan XİN başçılarının təkbətək görüşü başlayıb
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    Azerbaijani, Indian foreign ministers begin one-on-one meeting
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