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    Azərbaycan və Hindistan XİN başçılarının təkbətək görüşü başlayıb

    Xarici siyasət
    • 23 oktyabr, 2026
    • 11:15
    Azərbaycan və Hindistan XİN başçılarının təkbətək görüşü başlayıb

    Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Hindistanın xarici işlər naziri Subrahmanyam Cayşankarı qarşılayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Xarici İşlər Nazirliyinin "X" hesabında paylaşım edilib.

    Daha sonra Azərbaycan və Hindistan XİN başçılarının təkbətək görüşü başlayıb.

    Azərbaycan və Hindistan XİN başçılarının təkbətək görüşü başlayıb
    Azərbaycan və Hindistan XİN başçılarının təkbətək görüşü başlayıb

    Ceyhun Bayramov Azərbaycan-Hindistan münasibətləri
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    Началась встреча глав МИД Азербайджана и Индии один на один
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    Azerbaijani, Indian foreign ministers begin one-on-one meeting
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