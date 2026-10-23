Исмаилбейли останется аудитором Счетной палаты еще на 7 лет

На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса принято решение о продлении срока полномочий аудитора Счетной палаты Азербайджана Хафиза Махир оглу Исмаилбейли.

Как сообщает Report, он был назначен аудитором решением парламента от 22 октября 2019 года.

Одновременно Исмаилбейли возглавляет Управление Счетной палаты по Нахчыванской Автономной Республике.

В настоящее время в Счетной палате работают пять аудиторов.

В Азербайджане срок полномочий председателя, заместителя председателя и аудиторов Счетной палаты составляет 7 лет.