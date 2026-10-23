Hesablama Palatasının auditorunun vaxtı uzadılıb
Maliyyə
- 23 oktyabr, 2026
- 11:45
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Milli Məclisin bu gün keçirilən plenar iclasında Hesablama Palatasının auditoru Hafiz Mahir oğlu İsmayılbəylinin səlahiyyət müddətinin uzadılmasına qərar verilib.
"Report" xəbər verir ki, o, parlamentin 22 oktyabr 2019-cu il tarixli qərarına əsasən auditor təyin edilib, eyni zamanda Hesablama Palatasının Naxçıvan Muxtar Respublikası üzrə İdarəsinin rəisidir.
Hazırda Palatanın 5 auditoru var.
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