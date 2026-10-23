Австрия объявила четырех российских дипломатов персонами нон-грата

Министр иностранных дел Австрии Беата Майнль-Райзингер заявила, что Вена объявила четырех российских дипломатов персонами нон-грата.

Об этом сообщает Report со ссылкой на австрийский портал Profil.

Их подозревают в шпионаже.

Российским дипломатам предписано немедленно покинуть Австрию.

По данным издания, все четверо были известны австрийским властям и уже некоторое время находились в поле зрения спецслужб.

По данным австрийских медиа, трое высылаемых дипломатов работали в российском посольстве в Вене. Мера также затронула российского дипломата, работавшего в венском офисе Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Он входил в состав российской делегации по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями.