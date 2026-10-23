Avstriya dörd Rusiya diplomatını "persona non-grata" elan edib
Digər ölkələr
- 23 oktyabr, 2026
- 11:43
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Avstriyanın xarici işlər naziri Beata Maynl-Rayzinger bildirib ki, Vyana dörd Rusiya diplomatını "persona non-grata" elan edib.
Bu barədə "Report" Avstriyanın "Profil" portalına istinadən xəbər verir.
Onlar casusluqda şübhəli bilinirlər.
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