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    Avstriya dörd Rusiya diplomatını "persona non-grata" elan edib

    Digər ölkələr
    • 23 oktyabr, 2026
    • 11:43
    Avstriya dörd Rusiya diplomatını persona non-grata elan edib

    Avstriyanın xarici işlər naziri Beata Maynl-Rayzinger bildirib ki, Vyana dörd Rusiya diplomatını "persona non-grata" elan edib.

    Bu barədə "Report" Avstriyanın "Profil" portalına istinadən xəbər verir.

    Onlar casusluqda şübhəli bilinirlər.

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