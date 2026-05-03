    INSA: Almanların 70 %-dən çoxu Kansler Mertsin işindən narazıdır

    • 03 may, 2026
    • 17:12
    INSA: Almanların 70 %-dən çoxu Kansler Mertsin işindən narazıdır

    Almaniya əhalisinin 70 %-dən çoxu Kansler Fridrix Mertsin işindən narazıdır, 75 %-dən çoxu isə ölkə hökumətinin fəaliyyətindən məmnun deyil.

    "Report" xəbər verir ki, bunu "Bild am Sonntag" qəzetinin sifarişi ilə INSA sosioloji institutunun keçirdiyi sorğunun nəticələri göstərir.

    Araşdırmaya görə, respondentlərin yalnız 19 %-i Mertsin işindən razıdır, 71 %-i isə narazılığını bildirib.

    Sorğuda iştirak edənlərin 76 %-i Almaniyanın hazırkı hökumətindən narazıdır və bu, rekord göstərici olub. Yalnız 16 % hökumətin işini qənaətbəxş hesab edir.

    "Almaniya Kanslerinin və hökumətinin bəyənilmə səviyyəsi yeni minimuma çatıb. Hətta Olaf Şolts və "İşıqfor" koalisiyasının bir illik fəaliyyətindən sonra göstəriciləri xeyli yaxşı idi", - INSA-nın rəhbəri Herman Binkert bildirib.

    Sorğu 29-30 apreldə 1 004 respondent arasında keçirilib.

    Almaniya Fridrix Merts Sorğu
    INSA: Более 70% немцев недовольны работой канцлера Мерца

