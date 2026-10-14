İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası

    "Ziraat Bank Azərbaycan" maliyyə vəziyyətini açıqlayıb

    Maliyyə
    • 14 oktyabr, 2026
    • 15:28
    Ziraat Bank Azərbaycan maliyyə vəziyyətini açıqlayıb

    "Ziraat Bank Azərbaycan" ASC bu ilin yanvar-sentyabr aylarını 20,958 milyon manat xalis mənfəətlə başa vurub.

    "Report" Bankın maliyyə hesabatına istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 14,1 % çoxdur.

    9 ayda "Ziraat Bank Azərbaycan"ın əməliyyat gəlirləri 103,679 milyon manat (1 il əvvələ nisbətən 37,9 % çox), əməliyyat xərcləri 66,96 milyon manat (45,7 % çox), xüsusi ehtiyatlara ayırmaları 10,367 milyon manat (77,2 % çox), gözlənilməz gəlirləri 80 min manat (24,5 % az), mənfəət vergisi ödəmələri isə 5,475 milyon manat (6,9 % çox) təşkil edib.

    Bu il oktyabrın 1-nə "Ziraat Bank Azərbaycan"ın aktivləri 1 milyard 616,627 milyon manat olub ki, bu da illik müqayisədə 31 % çoxdur. Bunun 924,568 milyon manatı müştərilərə verilmiş xalis kreditlərdir. Son 1 ildə Bankın kredit portfeli 29,1 % böyüyüb.

    Hesabat dövründə "Ziraat Bank Azərbaycan"ın öhdəlikləri 32,8 % artaraq 1 milyard 433,376 milyon manata, o cümlədən depozit portfeli 39 % artaraq 874,105 milyon manata, balans kapitalı isə 18,7 % artaraq 183,252 milyon manata çatıb.

    Xatırladaq ki, "Ziraat Bank Azərbaycan" 2014-cü ildə yaradılıb. Onun nizamnamə kapitalı 65,5 milyon manatdır. Bankın səhmlərinin 99,98%-i Türkiyənin "Ziraat Bank"ına, 0,01%-i "Zıraat Sıgorta" şirkətinə, 0,01%-i isə "Ziraat Yatırım Menkul Değerler" şirkətinə məxsusdur.

    Zıraat Bank Azərbaycan Maliyyə hesabatı
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    17:15
    AQEM-in Yüksək Vəzifəli Şəxslər Komitəsinin iclası keçirilib
    Xarici siyasət
    17:15
    Yekaterinburq məhkəməsi "Azərbaycan-Ural" təşkilatını ləğv edib
    Digər ölkələr
    17:14
    "Arsenal" xərcləri azaltmaq məqsədilə 60 iş yerini ləğv etməyi planlaşdırır
    Futbol
    17:09
    Bakı sakini: Kəlağayı Azərbaycan qadınının zərifliyini ön plana çıxarır
    Mədəniyyət siyasəti
    17:08
    Fransa millisinin qapıçısı Qiyom Rest "Real"a keçə bilər
    Futbol
    16:55
    Foto
    Video
    Azərbaycan və Qırğızıstan XTQ-ləri arasında əməkdaşlıq müzakirə olunub
    Hərbi
    16:48
    Lavrov AQEM sammitində iştirak etmək üçün Bakıya gəlib - yenilənib
    Region
    16:42
    Minifutbol millisinin baş məşqçisi İlkin Hacıyev: "Xorvatiyaya dünya çempionu olmağa gəlmişik"
    Futbol
    16:41
    "Access Bank" maliyyə vəziyyətini açıqlayıb
    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti