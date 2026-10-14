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    "Sabah"ın sabiq baş məşqçisi Elşad Əhmədov: "Komanda "Borussiya"ya da qalib gələ bilər"

    Futbol
    • 14 oktyabr, 2026
    • 15:15
    Sabahın sabiq baş məşqçisi Elşad Əhmədov: Komanda Borussiyaya da qalib gələ bilər

    "Sabah" komandası "Borussiya"ya (Dortmund, Almaniya) qarşı yaxşı oyun sərgiləsə, qalib gələ bilər.

    Bunu "Report"a açıqlamasında "Sabah"ın sabiq baş məşqçisi Elşad Əhmədov deyib.

    Mütəxəssis Bakı təmsilçisinin ötən gün UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsində "Slaviya"nı (Çexiya) məğlub etməsindən danışıb:

    "Sabah"a birmənalı şəkildə "əhsən" demək istəyirəm. Çünki bu gün Liqa mərhələsinə düşmək asan deyil. "Slaviya"ya qarşı da gözəl oyun izlədik və nəticədə qələbə gəldi. Komanda sürətli oyuna üstünlük verirdi. Bir çox epizodlarda isə rəqibinə oynamağa imkan vermirdi. Bütün bunlar sevindirici amillərdir".

    O, qarşıda "Sabah"ı daha çətin oyunların gözlədiyini bildirib:

    "Sabah" bundan sonra daha çətin rəqiblərlə qarşılaşacaq və inanıram ki, bu matçların heç birində təslim olmayacaq. Hətta "Mançester Yunayted"ə səfərdə 0:4 uduzarkən belə, komanda pis çıxış etməmişdi, rəqibdən qorxmamışdı. "Mançester Yunayted"in gücü hər kəsə bəllidir. Düşünürəm ki, "Sabah" "Borussiya" ilə oyunda da yaxşı oyun sərgiləsə, xal əldə edə, hətta qələbə də qazana bilər".

    Qeyd edək ki, Bakı Olimpiya Stadionunda təşkil olunan "Sabah" - "Slaviya" oyunu Azərbaycan çempionunun 2:0 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb. Valdas Dambrauskasın rəhbərlik etdiyi komanda növbəti matçını oktyabrın 20-də evdə "Borussiya"ya qarşı keçirəcək.

    Elşad Əhmədov Sabah FK Slaviya Praqa FK UEFA Çempionlar Liqası
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