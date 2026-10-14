İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası

    Emoməli Rahmon Bakıda AQEM sammitində iştirak edəcək

    Xarici siyasət
    • 14 oktyabr, 2026
    • 15:08
    Emoməli Rahmon Bakıda AQEM sammitində iştirak edəcək

    Tacikistan Prezidenti Emoməli Rahmon Bakıda Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirənin (AQEM) yeddinci sammitində iştirak edəcək.

    "Report" Tacikistan dövlət başçısının mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, Emoməli Rahmon artıq Azərbaycana yola düşüb.

    Müşayiət edən nümayəndə heyətinin tərkibində xarici işlər naziri, prezidentin xarici əlaqələr və iqtisadi məsələlər üzrə köməkçiləri, Təhlükəsizlik Şurasının katibi və digər rəsmi şəxslər olacaq.

    Xatırladaq ki, AQEM-in VII sammiti təşkilata üzv dövlətlərin nümayəndələrinin iştirakı ilə oktyabrın 15-də Bakıda keçiriləcək.

    Emoməli Rahmon Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM)
    Эмомали Рахмон примет участие в саммите СВМДА в Баку
    Emomali Rahmon to attend CICA Summit in Baku
    MiniBoss
    MiniBoss

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